Isabella: isolada, madrasta não sai para banho de sol A madrasta da menina Isabella Nardoni, Anna Carolina Jatobá, denunciada pela morte da criança, está isolada e não sai para o banho de sol desde que chegou à penitenciária feminina de Tremembé, no Vale do Paraíba. Este presídio, onde estão outras 180 mulheres - entre elas Suzane Von Richthofen, condenada pela morte dos pais - é considerado um dos mais tranqüilos do Estado. Mesmo assim, a direção da penitenciária não arrisca levar Anna Jatobá para o banho de sol, já que ela ainda está no período chamado de Regime de Observação. "Ela não sai da cela porque a direção da penitenciária ainda não tem certeza da reação das presas e seria arriscado colocá-la no banho de sol neste período. Ela também não quer sair, tem medo", revelou um funcionário, que pediu para não ser identificado. Depois de passar o dia das mães sozinha, na última segunda-feira Anna Carolina recebeu a primeira visita dos advogados, que devem voltar nesta semana para informar a ela sobre a negativa da Justiça de São Paulo ao pedido liminar de habeas-corpus.