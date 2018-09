Isabella: juiz marca interrogatório de casal para dia 28 O juiz Maurício Fossen, do 2º Tribunal do Júri do Fórum de Santana, na zona norte de São Paulo, marcou o interrogatório do consultor jurídico Alexandre Nardoni e da mulher dele, Anna Carolina Trotta Peixoto Jatobá, para o dia 28, às 13h30. Fossen aceitou hoje a denúncia oferecida pelo Ministério Público (MP) e decretou a prisão preventiva de Alexandre Nardoni e Anna Carolina. Eles são acusados da morte da menina Isabella Nardoni, jogada do sexto andar do Edifício London, na Vila Isolina Mazzei, zona norte da capital paulista, em 29 de março.