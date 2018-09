Isabella: pai de Alexandre se reúne com advogados O pai de Alexandre Nardoni, o advogado tributarista Antônio Nardoni, chegou por volta das 16h30 ao escritório do advogado de defesa do casal Alexandre e Anna Carolina Jatobá, Marco Polo Levorin, na região central de São Paulo. Ele prometeu falar com a imprensa ao sair. A equipe de defesa deve pedir ainda hoje, ao Tribunal de Justiça de São Paulo, a libertação do casal. Ricardo Martins e Rogério Neres de Sousa estão desde a manhã no escritório, trabalhando no habeas-corpus, que já teria mais de 100 páginas.