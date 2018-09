Isabella: pai e madrasta chegam a SP para depoimento O Comando da Polícia Militar de Taubaté confirmou na manhã de hoje que fez a escolta de Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá até a cidade de São Paulo. O casal, detido em penitenciárias distintas do pequeno município de Tremembé, no Vale do Paraíba, vai prestar depoimento hoje à Justiça. Segundo o comandante da PM, coronel Luiz Augusto Guimarães, o destino de Nardoni e Anna Carolina foi mantido em segredo, a pedido da Secretaria de Administração Penitenciária. Apesar da confirmação da PM e de vizinhos dos presídios, nenhum funcionário confirma a saída. Os dois serão interrogados no início da tarde pelo juiz Maurício Fossen, que aceitou as denúncias apresentadas pelo Ministério Público. Ontem, dois advogados do casal, Rogério Neres e Ricardo Martins, estiveram nas penitenciárias. Eles combinaram detalhes dos depoimentos. No último domingo, o pai de Alexandre, Antônio Nardoni, disse que o filho está otimista com o novo depoimento. "Está também ansioso, mas confiante", afirmou.