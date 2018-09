Isabella: Sanguinetti adia 'reconstituição' paralela A "reconstituição" paralela da morte da menina Isabella Nardoni que o perito contratado pela defesa do casal Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá, George Sanguinetti, faria hoje foi adiada e não há uma nova data definida. Por volta das 13h30, o perito ainda estava reunido com os advogados de defesa do casal e funcionários de seu escritório confirmaram que a reconstituição foi "cancelada por hoje". Ontem, o pai e a madrasta de Isabella Nardoni prestaram o primeiro depoimento na Justiça na condição de réus. O casal manteve as versões apresentadas anteriormente, criticou a atuação da polícia do caso e alegou inocência.