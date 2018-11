Islâmicos do Egito pedem a rivais que aceitem placar de eleição A Irmandade Muçulmana do Egito pediu neste sábado aos seus rivais que aceitem a vontade do povo após uma votação no primeiro turno ter colocado o partido a caminho da maioria dos assentos no país no primeiro Parlamento eleito livremente em seis décadas.