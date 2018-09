Islamistas chicoteiam 32 na Somália por dança mista

Insurgentes islamistas puniram com chicotadas 32 pessoas por participarem de uma dança tradicional no sul da Somália. Um porta-voz islamista na cidade de Balad, ao sul da capital, Mogadício, disse que o grupo - formado por 25 mulheres e sete homens - ignorou várias advertências de que dançar em conjunto é proibido pelo islamismo. Os insurgentes lutam contra o débil governo de transição da Somália e seus aliados etíopes e já controlam boa parte das regiões central e sul do país. Na medida em que avançam, estão implementando uma interpretação estrita da lei islâmica - sharia - sobre as populações locais. No mês passado, os islamistas apedrejaram uma menina de 13 anos até a morte, por suposto adultério, na cidade de Kismayo, no sul do país, quando ela se queixou de que havia sido estuprada. A morte provocou indignação internacional. Antes de serem expulsos do poder em Mogadício por tropas etíopes em 2006, os islamistas da Somália foram elogiados por trazer um certo grau de ordem e segurança na capital depois de anos de caos e violência. Mas eles também foram criticados pela imposição de regras baseadas em uma visão fundamentalista do islamismo. Música e filmes foram banidos e execuções públicas eram freqüentes. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.