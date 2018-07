Islamistas da Tunísia marcham em demonstração de força

Cerca de 6 mil partidários do movimento Ennahda, atualmente no poder, marcharam em apoio a seu líder Rachid al-Ghannouchi, que foi alvo de gritos raivosos de pranteadores no funeral de Chokri Belaid, na sexta-feira, um advogado de direitos e líder de oposição.

"As pessoas querem Ennahda novamente", cantavam os islamistas, acenando bandeiras partidárias e tunisianas enquanto marchavam em direção ao Ministério do Interior, no centro da cidade.

A demonstração foi tolhida pelas dezenas de milhares que foram às ruas em Túnis e em outras cidades para honrar Belaid e protestar contra o governo, liderado por islamistas, no dia anterior, gritando lemas que incluíam "Queremos uma nova revolução".

O assassinato de Belaid por um atirador não identificado na quarta-feira, o primeiro assassinato político desse tipo na Tunísia em décadas, chacoalhou uma nação que ainda busca estabilidade após o líder veterano Zine al-Abidine Ben Ali ser derrubado em janeiro de 2011.

A família do líder executado acusou Ennahda de responsabilidade por sua morte. O partido nega qualquer participação.