Islamistas tomam controle de subúrbio de Damasco de rivais

Combatentes do Exército do Islã entraram em confronto com membros do grupo Exército da Nação em Douma, disse o Observatório para os Direitos Humanos sírio baseado na Grã-Bretanha. Ambos os grupos incluem combatentes muçulmanos sunitas que se opõem ao governo do presidente Bashar al-Assad, e o conflito é visto mais como uma guerra por territórios do que como um conflito sobre ideologia.

O Observatório, que reúne informações de uma rede de fontes na Síria, disse que vários combatentes foram mortos, sem dar detalhes. O grupo acrescentou que o Exército do Islã havia detido muitos dos seus combatentes rivais.

Os grupos, parte de uma miríade de facções da oposição na guerra, têm lutado contra o exército sírio e entre si pelo controle de Douma, um subúrbio estratégico em uma das principais estradas que ligam a capital à cidade de Homs mais ao norte.

O Exército do Islã é poderoso na área e entrou em confronto com moradores armados em Douma em novembro, após moradores atacarem os depósitos de uma organização próxima do grupo, de acordo com o Observatório.

Grupos islâmicos radicais, tais como o Estado Islâmico e a Frente Al-Nusra da Al Qaeda se beneficiaram com a luta interna e surgiram como algumas das facções mais fortes do conflito.

