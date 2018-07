Islamitas da Somália assumem ataque no Quênia que matou 50 pessoas durante jogo da Copa O grupo de islamitas da Somália Al Shabaab assumiu nesta segunda-feira a autoria de um ataque na cidade costeira de Mpeketoni, no Quênia, que deixou ao menos 50 mortos, alguns deles torcedores que assistiam a jogos da Copa do Mundo.