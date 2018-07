Islandeses rejeitam pagamento de dívida Os islandeses rejeitaram em massa o pacote de US$ 5,3 bilhões para compensar o Reino Unido e os Países Baixos por perdas com a falência do banco Icesave. No referendo, mais de 90% votaram contra, resultado já reconhecido pelo governo. "Nosso trabalho agora será finalizar as negociações com Londres e Haya", disse a primeira-ministra, Johanna Sigurdardottirdisse. "O resultado pode ser interpretado como um grito de desafio ou como uma conclusão escrita por antecipação", disse o ministro das Relações Exteriores, Ossur Skarphedinsson.