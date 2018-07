ISP: casos de roubo com morte aumentam 26,8% no Rio Os casos de roubo seguido de morte no Estado do Rio de Janeiro registraram aumento de 26,8% entre os meses de março, abril e maio, ou 15 vítimas a mais em relação ao mesmo período do ano passado. Isso é o que mostra um levantamento do Instituto de Segurança Pública (ISP) sobre incidências criminais, divulgado ontem.