Israel anuncia mais 900 casas perto de Jerusalém

O governo de Israel anunciou neste domingo planos para construir quase 900 novas casas para colonos judeus ao redor de Jerusalém Oriental, em terrenos que os palestinos e a comunidade internacional consideram território ocupado. A decisão polêmica foi anunciada um dia antes de mais uma reunião entre o primeiro-ministro israelense, Ehud Olmert, e o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, para discutir o processo de paz. As autoridades israelenses dizem que o projeto é mais um passo no intuito de fortalecer Jerusalém. A área das construções foi incluída dentro das fronteiras da cidade estabelecidas pelo governo israelense após a Guerra dos Seis Dias, em 1967, quando os terrenos foram anexados. As novas fronteiras de Jerusalém, incluíndo partes da Cisjordânia, nunca foram reconhecidas internacionalmente, mas Israel insiste que a terra não é ocupada. Já a Autoridade Palestina, que condenou o anúncio, sustenta que os terrenos que serão usados devem fazer parte de um futuro Estado que muitos palestinos defendem que tenha como capital justamente Jerusalém Oriental. As construções, dizem eles, tornarão Jerusalém Oriental mais isolada do resto da Cisjordânia, onde os israelenses se comprometeram a não mais construir novos assentamentos. De acordo com o analista da BBC para assuntos relativos ao Oriente Médio Bob Trevelyan, com o anúncio deste domingo, o governo de Israel já revelou planos para construir cerca de quatro mil novas casas para colonos judeus desde a retomada dos contatos bilaterais, em novembro. Para a ONG pacifista israelense Peace Now, o novo anúncio é como mais um prego no caixão das negociações de paz e pode estar prejudicando ainda mais a busca de uma solução para o impasse de Jerusalém. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.