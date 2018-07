Israel atinge alvo na região da fronteira da Síria, dizem fontes As forças israelenses atacaram um alvo na fronteira entre a Síria e o Líbano durante a noite, informaram um diplomata ocidental e três fontes da segurança local na quarta-feira, em um momento de crescente preocupação do Estado judaico com o destino das armas químicas e convencionais da Síria.