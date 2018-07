Israel diz que funcionamento de reator iraniano é 'inaceitável'

Israel, considerado o único país do Oriente Médio detentor de armas nucleares, disse que um Irã armado nuclearmente seria uma ameaça à sua existência, gerando apreensão com a possibilidade de Israel atacar as usinas nucleares iranianas.

Em uma nota divulgada depois que a República Islâmica celebrou o lançamento de seu reator em Bushehr, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Israel, Yossi Levy, disse: "É totalmente inaceitável que um país que viole tão flagrantemente as resoluções do Conselho de Segurança (das Nações Unidas), as decisões da Agência Internacional de Energia Atômica e seus compromissos do TNP (Tratado de Não Proliferação) possa desfrutar dos frutos de usar energia nuclear."

"A comunidade internacional deveria aumentar a pressão para forçar o Irã a cumprir decisões internacionais e cessar suas atividades de enriquecimento e a construção de reatores," disse Levy.

Os Estados Unidos, Israel e alguns outros países ocidentais temem que a usina iraniana vise a produção de armas atômicas. O Irã diz que quer a energia nuclear apenas para a produção de energia.

(Por Allyn Fisher-Ilan)