Israel diz ter sofrido ataque com foguetes do Líbano

O Exército israelense afirma que foi alvo de um ataque com dois foguetes Katyusha lançados do Líbano durante a madrugada desta terça-feira. Este é o segundo ataque do tipo contra Israel desde a guerra contra militantes do Hezbollah, em 2006. Segundo o Exército de Israel, os foguetes caíram perto da cidade de Shlomi, próximo à fronteira com o Líbano. Uma porta-voz do Exército israelense disse que ninguém ficou ferido no ataque, mas que houve danos a propriedades. Um dos foguetes teria atingido uma casa e o segundo caiu na rua. Segundo a porta-voz, o Exército investiga a autoria dos ataques, mas, até agora, nenhum grupo assumiu a responsabilidade pelos disparos. Em junho do ano passado, dois foguetes Katyusha lançados do Líbano atingiram uma área industrial perto de Kiryat Shmona, em Israel. Durante a guerra contra o Hizbollah, militantes lançaram milhares de foguetes do Líbano em direção ao norte de Israel, mas grupos palestinos também já lançaram ataques da região. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.