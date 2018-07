Israel e palestinos concordam com novo cessar-fogo em Gaza

Israel e palestinos concordaram neste domingo com uma proposta do Egito de um cessar-fogo de 72 horas em Gaza com início às 21h00 GMT (18h00 de Brasília), disseram líderes de ambos os lados.

"Israel aceitou a proposta do Egito", disse uma autoridade israelense, acrescentando que os negociadores israelenses retornariam ao Cairo na segunda-feira para retomar negociações indiretas com os palestinos caso a trégua seja respeitada.

A equipe israelense voou de volta para o país na sexta-feira antes de um cessar-fogo anterior de três dias expirar, e as hostilidades no conflito, que já dura um mês, reiniciaram.

Um porta-voz do Hamas disse que as facções palestinas aceitaram o chamado egípcio e que as conversas no Cairo vão continuar.

Em comunicado, o ministro das Relações Exteriores egípcio pediu que "os dois lados explorem essa trégua para retomar negociações indiretas imediatamente e trabalhem rumo a um acordo de cessar-fogo compreensivo e duradouro".

Mais cedo, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que "Israel não irá negociar sob fogo" e alertou sobre uma prolongada campanha militar israelense na Faixa de Gaza se os foguetes continuarem.

O Hamas exigiu o fim do bloqueio israelense e egípcio no território e a abertura do porto de Gaza, um projeto que Israel diz que só deveria ser abordado em futuras conversas sobre um acordo permanente de paz com os palestinos.