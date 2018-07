Israel e palestinos concordam em estender trégua em Gaza por 24 horas

A extensão do cessar-fogo foi confirmada no Cairo e em Jerusalém minutos antes do fim de uma trégua de cinco dias. Uma autoridade palestina próxima às negociações no Cairo disse que a decisão dará aos dois lados mais tempo "para completar as negociações".

Uma autoridade israelense e uma fonte de segurança disseram em Jerusalém que "a pedido do Egito, o cessar-fogo pode ser prorrogado por 24 horas para permitir a continuidade das negociações".

(Reportagem de Stephen Kalin, no Cairo)