Israel está disposto a ceder territórios, diz Olmert

O primeiro-ministro de Israel, Ehud Olmert, disse em uma entrevista à BBC que está disposto a ceder "muito seriamente" em um acordo com os palestinos envolvendo questões territoriais. Falando com exclusividade ao serviço árabe da BBC, Olmert insistiu que tal acordo exigiria que os palestinos também fizessem concessões. Veja também: Trégua entre Israel e o Hamas começa precedida de violência Olmert diz que contatos diretos com a Síria estão próximos "Estou preparado para assumir compromissos territoriais difíceis", disse o primeiro-ministro. "Eles também terão que assumir. Não é uma via de mão única." "Chegou a hora de chegarmos a um entendimento baseado em um meio-termo", acrescentou Olmert. "E um meio-termo é sempre uma via de duas mãos. Eles têm que ceder, e nós temos que ceder." Progresso Olmert insistiu que as negociações entre seu governo e a Autoridade Palestina estão avançando. "Fizemos progresso. Eu acho que estamos no caminho certo", disse. "Ainda é necessário tempo, não é fácil." A entrevista do primeiro-ministro israelense foi realizada no mesmo dia em que passou a vigorar um cessar-fogo entre Israel e o grupo palestino Hamas, que controla a Faixa de Gaza. Em outro trecho da entrevista, o primeiro-ministro israelense comentou as acusações de corrupção que recaem sobre ele. Segundo Olmert, as alegações são uma tentativa de adversários políticos de sabotar seu governo. "Em democracias, esses são sempre meios que seus oponentes políticos utilizam para tentar prejudicar seu desempenho como primeiro-ministro." "Eu aceito isso", continuou, "mas estou absolutamente concentrado em meus objetivos. Este é o meu objetivo - eu quero fazer paz com os povos árabes."