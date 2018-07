Israel exige provas contra o Mossad

O chefe da polícia de Dubai, Dahi Jalfan, afirmou ontem que quer que o chefe do Mossad, Meir Dagan, seja preso caso a agência comandada por ele seja responsável pelo assassinato, no mês passado, de Mahmoud al-Mabhouh, um alto comandante do movimento islâmico Hamas, que controla a Faixa de Gaza desde 2007.

"Até hoje (ontem), não há informações sobre o ocorrido. A polícia de Dubai nem sequer explicou as circunstâncias da morte ou deu qualquer prova de que ele tenha sido assassinado. Tudo que há são vídeos de pessoas falando ao telefone", afirmou o funcionário do governo de Israel. Ele ainda considerou "ridículas" as ameaças de prisão contra o chefe do serviço secreto feitas pelo chefe da polícia de Dubai.

Mabhouh, um dos fundadores do braço militar do Hamas, foi encontrado morto em um quarto de hotel em Dubai há um mês. A polícia afirma que ele seguiria para a China, e depois para o Sudão. A viagem seria para comprar armas.

Nenhum governo acusou diretamente Israel, mas o chefe de polícia de Dubai disse que quase certamente o comandante do Hamas foi morto pelo Mossad. A agência de espionagem israelense já utilizou no passado passaportes falsos para realizar ações similares.

A Interpol emitiu ontem mandados de prisão contra 11 suspeitos - 6 com passaportes britânicos; 3, com irlandeses; 1 com documento francês e outro com o alemão - por envolvimento no crime. Ele ainda reduziu a importância da convocação dos embaixadores israelenses na Grã-Bretanha, Irlanda, França e Alemanha para que prestassem declarações por causa dos passaportes falsos. "Israel foi apenas convidado a ajudar na investigação sobre os passaportes", disse.

Outro responsável de Israel, citado ontem pelo jornal israelense Haaretz, afirmou que "levando em conta a ausência de provas", a agitação criada pelo assunto logo perderá força.

Jornais israelenses continuam sugerindo que o Mossad seria o responsável pela morte de Mabhouh. O Hamas assegurou ontem que dois ex-membros da organização rival palestina Fatah estavam envolvidos no assassinato. A facção respondeu à acusação, insinuando que membros do próprio Hamas colaboraram com os assassinos.

NOVOS PASSAPORTES

Londres ofereceu ontem novos passaportes a seis cidadãos que vivem em Israel e cujas identidades foram usadas pelos suspeitos do crime em Dubai. Com a medida, Londres tenta evitar que eles sejam presos pela Interpol.