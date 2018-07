Israel garante que não atacará Irã, diz presidente russo

Medvedev sustentou que o presidente israelense, Shimon Peres, fez o comentário em agosto durante uma reunião na localidade russa de Sochi.

"Quando me visitou em Sochi, o presidente israelense Peres disse algo importante para todos nós: 'Israel não planeja lançar nenhum ataque contra o Irã. Somos um país pacífico e não faremos isso'", disse Medvedev.

As chances de um acordo com os EUA sobre um novo pacto para reduzir os fins estratégicos de armamento até o fim deste ano continuam sendo "bastante altas", afirmou Medvedev na entrevista gravada na terça-feira, segundo uma transcrição do Kremlin.

(Reportagem de Conor Humphrie)