Israel garantirá estabilidade dos bancos, diz ministro O ministro israelense das Finanças, Roni Bar-On, voltou a assegurar à população neste domingo que o governo garantirá a estabilidade do sistema bancário do país. "O quadro em nossas mãos mostra que atualmente não há nenhuma preocupação de que qualquer banco entre em colapso", disse o ministro em uma reunião do governo. "No entanto, devo dizer que o governo de Israel, preocupado com os depósitos do público e com a intenção de garantir a confiança do público no sistema financeiro, vai garantir a estabilidade do sistema financeiro." Desde a fundação do Estado de Israel, 60 anos atrás, os correntistas de banco nunca foram prejudicados e o governo agirá de maneira consequente no futuro, acrescentou o ministro. O dirigente do banco central israelense, Stanley Fischer, também reafirmou sua garantia ao público em uma entrevista na ,t TV, na qual disse ter confiança total no sistema bancário de Israel. "Nenhum banco israelense vai quebrar... nenhum israelense vai perder depósitos em um banco israelense. Isto é 100 por cento certo," disse Fischer ao Canal 10. Israel não dá garantias para depósitos bancários, como fazem outros países, como os Estados Unidos, mas há crescentes pedidos paa que o governo faça isso. O jornal Yedioth Ahronoth informou neste domingo que o governo vai anunciar nos próximos dias um plano para dar garantias a depósitos em bancos comerciais. (Reportagem de Tova Cohen)