Israel impede navio libanês de abastecer Gaza Um navio libanês que se dirigia à Faixa de Gaza foi abordado pela Marinha israelense e está sendo escoltado até o porto de Ashdod, disse nesta quinta-feira o ministro israelense da Defesa, Ehud Barak. "A Marinha abordou o navio, o parou e o está trazendo para Ashdod (porto israelense no Mediterrâneo)", disse Barak à imprensa. A TV árabe Al Jazeera havia informado previamente que um repórter seu estava a bordo da embarcação, que transportava ajuda humanitária para Gaza, e confirmou a abordagem israelense. "Eles (Marinha de Israel) estão abrindo fogo contra o navio. Há soldados israelenses que efetivamente abordaram o navio", disse o jornalista Salam Khoder. "Três deles estão apontando suas armas para nós... Estão batendo em quem está no navio, estão nos batendo e chutando", disse Khoder em tom nervoso, antes de a ligação ser interrompida. A emissora não disse quantas pessoas estavam a bordo, mas relatou que o navio levava mantimentos angariados por entidades filantrópicas árabes (especialmente libanesas) para os palestinos que ficaram desabrigados pela recente ofensiva na Faixa de Gaza. O envio foi organizado pelo Comitê Nacional Palestino Contra o Cerco, em cooperação com o Movimento Gaza Livre, dos EUA. Dois navios militares eram visíveis a cerca de 1.600 metros da costa da Cidade de Gaza, escoltando o navio para o norte. Aparentemente, é a primeira vez que um navio estrangeiro tenta se aproximar de Gaza desde o início da precária trégua em vigor desde o dia 18. Em meses anteriores, porém, houve várias tentativas de burlar por mar o bloqueio econômico de Israel contra os 1,5 milhão de palestinos de Gaza. Alguns barcos com pacifistas foram autorizados a atracar; outros foram afastados. Em dezembro, a Marinha israelense travou um confronto com a pequena embarcação Dignity, forçando seus ativistas a se dirigirem a águas libanesas. Israel mantém um rígido controle sobre os acessos a Gaza, insistindo que não permitirá a entrada de dinheiro, aço ou qualquer material que possa ser usado pelo grupo islâmico Hamas para produzir as armas usadas contra Israel. A Rádio do Exército de Israel disse que o navio libanês chegou à costa de Gaza vindo de Chipre. A Marinha disse ter feito um contato por rádio alertando a embarcação a não se aproximar do território palestino. De acordo com a versão dos militares, o navio foi autorizado a rumar para o porto egípcio de Al Arish, ao sul, "mas no último minuto fez uma curva para o norte e entrou nas águas territoriais de Gaza, uma zona proibida a todas as embarcações." A Rádio do Exército afirmou que os incidentes a bordo não estavam claros, mas que o navio havia sido ocupado pelos militares e era levado a Ashdod, o segundo maior porto israelense no Mediterrâneo. (Reportagem de Inal Ersan e Allyn Fisher-Ilan)