Israel melhora tecnologia para carros a hidrogênio

Esses filamentos são encapsulados dentro de um tubo de vidro, da largura de um canudo de bebidas. Segundo os cientistas, 11 mil desses tubos são capazes de alimentar um carro por 400 quilômetros, ocupando menos da metade do espaço e do peso dos atuais tanques de armazenamento de hidrogênio, presentes nos poucos carros que já rodam com a tecnologia.

"Nós apresentamos novos materiais, que podem armazenar muito mais hidrogênio que qualquer outro sistema", diz Dan Eliezer, cientista-chefe da C.En Ltd., empresa com sede em Genebra, na Suíça, e parceira dos israelenses nos estudos.

Embora o hidrogênio seja um dos elementos químicos mais presentes na natureza, as pesquisas com carros movidos por esse combustível ainda esbarram em problemas técnicos, como o armazenamento do hidrogênio.

Grupo limpará o Monte Everest

Montanhistas do Nepal começam nesta semana a limpar o Monte Everest em altura superior a 8 km, região chamada de "zona morta" pelo ar rarefeito e pelo terreno traiçoeiro. Querem tirar 2 toneladas de lixo e o corpo de um homem morto há dois anos.

CERTIFICAÇÃO

Hotéis americanos buscam selos verdes

Duas cadeias de hotéis nos Estados Unidos anunciaram novas metas ambientais. O Marriot obteve o selo verde de construção Leed para um de seus prédios e pretende, em cinco anos, fazer com que 300 hotéis (de um total de 3,3 mil) recebam a certificação. Segundo Gene Singleton, dono de dois hotéis da rede, houve um aumento de 2% no custo de construção para se adequar às regras ambientais, mas agora ele economiza 18% ao ano em água e energia. No mundo todo, apenas 50 hotéis possuem o selo Leed. A rede de hotéis-butique Kimpton anunciou que suas 50 unidades terão a certificação Green Seal. Oito desses hotéis já foram aprovadas para receber o selo.

PRÊMIO

Nobel ecológico anuncia vencedores

O Goldman Environmental Prize, conhecido como "Nobel Verde", anunciou os vencedores de 2010. O cubano Humberto Labrada, que trabalha com agricultura sustentável, foi um dos premiados. Outros ganhadores são da Polônia, do Camboja, da Suazilândia, dos Estados Unidos e da Costa Rica. / AFRA BALAZINA E ANDREA VIALLI, com AGÊNCIAS INTERNACIONAIS

Faça a sua parte

Na hora de lavar a louça, dê preferência à máquina de lavar pratos em vez da

torneira de água quente, que consome mais energia.