Israel negocia plano de cessar-fogo com Egito Israel está conversando com o Egito e com potências ocidentais sobre uma proposta de cessar-fogo em Gaza, informaram autoridades israelenses na quarta-feira, descrevendo o plano como "um trabalho em andamento". "Existem contatos com as partes relevantes para discutir uma calma sustentável, que deve incluir o fim total de todos os ataques hostis feitos em Gaza na direção de Israel e fim completo do contrabando de armas na Faixa de Gaza", disse Mark Regev, porta-voz do primeiro-ministro israelense, Ehud Olmert. Outra autoridade israelense, que não quis ser identificada, descreveu o plano egípcio como "ainda em andamento" e disse que as negociações dos detalhes ainda estão sendo feitas. Israel quer que uma força especializada internacional procure e destrua os túneis sob a fronteira entre Gaza e o Egito, a fim de evitar que o Hamas se rearme. (Por Adam Entous)