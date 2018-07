Israel põe em dúvida acordo com palestinos dentro do prazo até abril O ministro da Defesa de Israel, Moshe Yaalon, afirmou nesta terça-feira que ainda existem grandes diferenças nas negociações com os palestinos depois da mais recente visita do secretário de Estado norte-americano, John Kerry, e levantou dúvidas sobre a possibilidade de se chegar a um acordo final até o prazo de abril.