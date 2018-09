Israel tem 150 armas nucleares, diz ex-presidente dos EUA

O ex-presidente americano Jimmy Carter afirmou em uma coletiva na Grã-Bretanha que acredita que o governo israelense tem em seu poder pelo menos 150 armas nucleares. "Os Estados Unidos têm mais de 12 mil armas nucleares; a União Soviética (sic) tem aproximadamente o mesmo; Grã-Bretanha e França têm várias centenas e Israel tem 150 ou mais", afirmou Carter, durante uma coletiva em um festival literário no País de Gales. "Nós temos uma falange de armas enormes", acrescentou. "Não apenas (de armas) enormes, mas de foguetes para bombardear alvos com precisão milimétrica." O governo de Israel nunca confirmou ter armas nucleares, mas analistas dizem acreditar nisso desde os anos 80, quando um técnico nuclear israelense, Mordechai Vanunu, deu uma entrevista em que apontou detalhes sobre o problema nuclear do israelense. Palestinos A maioria dos especialistas avalia que Israel guarda de 100 a 200 ogivas nucleares - uma estimativa baseada nas informações de Vanunu. Jimmy Carter fez as declarações ao ser questionado sobre qual deveria ser a política americana para o Irã caso o país desenvolva armas nucleares. O ex-presidente americano voltou a expressar seu apoio ao Estado israelense, mas criticou a política doméstica e externa do país. "Um dos maiores crimes de direitos humanos na Terra é a prisão e inanição de 1,6 milhões de palestinos", disse Carter. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.