Israelenses serão julgados por abuso contra palestino

O Exército israelense anunciou que mandará para julgamento em corte marcial soldados acusados de envolvimento em supostos abusos contra um palestino gravados em vídeo. As imagens, exibidas na televisão israelense depois de colocadas no site YouTube, mostram um homem ajoelhado e com os olhos vendados rodeado por integrantes da Força de Defesa Israelense. Um dos soldados obriga o palestino a repetir frases em hebraico - algumas sem sentido e outras referentes a abuso sexual - enquanto os outros aplaudem e zombam. Ao final, o soldado israelense diz: "Golani (grupo de elite da infantaria) vai trazer um pau para enfiar em você". Quando o palestino repete a frase, os soldados podem ser ouvidos rindo alto. Depois que o vídeo foi exibido na televisão israelense, a Força de Defesa de Israel condenou o comportamento dos militares envolvidos e abriu um inquérito. Agora, uma porta-voz diz que ficou estabelecido que o incidente aconteceu há 15 meses, perto da Faixa de Gaza, e que foram identificados os suspeitos de envolvimento. O Exército de Israel diz que incidentes como esse vão contra seus valores e padrões, mas palestinos dizem que os contatos com soldados israelenses nos territórios ocupados sempre terminam em insultos e, ocasionalmente, em violência. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.