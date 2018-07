ISS cairá no Pacífico em 2020, anuncia Rússia

A Rússia planeja fazer com que a Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) caia, de forma controlada, no Oceano Pacífico em 2020, ano previsto para sua desativação, afirmou ontem Vitali Davydov, vice-líder da Roscosmos, a agência espacial do país. Segundo ele, a ISS "não pode ser deixada em órbita" após deixar de operar para que "não haja lixo espacial deixado para trás". A ISS é o maior equipamento colocado na órbita da Terra. Atualmente consiste de mais de uma dúzia de módulos. / AP