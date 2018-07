ISS pode ser esvaziada

Pela primeira vez desde 2000, a Estação Espacial Internacional (ISS em inglês) pode ficar desabitada. O motivo é o acidente com o cargueiro russo Progress, destruído depois que uma falha em um foguete impediu sua entrada em órbita, na quarta-feira. O temor ocorre porque as naves Soyuz são colocadas em órbita por foguetes semelhantes. Com o fim das missões dos ônibus espaciais da Nasa, essas naves são as únicas opções.

Até que as investigações sobre as causas da falha sejam encerradas, viagens para levar novos astronautas para a ISS devem ser adiadas. Como os tripulantes devem retornar na metade de novembro, se as viagens da Soyuz não forem retomadas até lá, a ISS ficará vazia. O gerente do programa responsável pela ISS na Nasa, Mike Suffredini, diz que há várias opções e abandonar a estação será a última delas. / AP e EFE