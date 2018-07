''Isso pode derrubar a aeronave''

Mais do que os motoristas de automóveis, diz Crespo, os pilotos de avião ficam totalmente reféns do distribuidor de combustível. "Quando você abastece em um posto de combustíveis, por exemplo, é possível aferir a qualidade do produto pelo tubo de ensaio que fica acoplado à bomba", compara. "No avião isso não existe. O caminhão da distribuidora encosta na pista e abastece a aeronave. A única coisa que se verifica é a presença de água no combustível, mais nada."

Outro aspecto destacado pelo militar é o desgaste das peças, acentuado pelo uso de combustível "batizado". "As peças de um avião são projetadas para durar um certo tempo e depois devem ser obrigatoriamente trocadas. Só que, com a gasolina adulterada, esse prazo acaba encurtado, sem que os pilotos consigam se precaver", afirma.