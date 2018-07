Istambul tem aulas de canto para religiosos convocarem preces

O chefe de assuntos religiosos islâmicos da cidade de Istambul, na Turquia, está oferecendo aulas de canto a religiosos das mesquitas da cidade para que eles possam convocar, de forma mais agradável, os fiéis às orações diárias.

No Islamismo, tradicionalmente religiosos das mesquitas, chamados almuadens ou muezins, fazem cinco vezes por dia, do alto dos minaretes, o chamado cantado para que as pessoas façam orações.

Entretanto, em Istambul, um grupo de almuadens desafinados provocou uma onda de reclamações de moradores.

O chefe de assuntos religiosos, Mustafa Cagrici, disse estar determinado a fazer com que todas as três mil mesquitas da cidade emitam um belo chamado para as orações todas as manhãs.

"Estamos fazendo o possível para ajudar nossos imãs (líderes religiosos islâmicos) e muezins a melhorar seu canto", ele disse à BBC. "Eles simplesmente não sabem cantar!"

'Incômodo'

Segundo Cagrici, desde que as lições começaram, as reclamações caíram de centenas por mês a apenas dezenas, uma melhoria que ele atribui ao professor Seyfettin Tomakin.

"Pessoalmente, acho um chamado para as orações mal cantado muito incômodo", disse o professor.

"O chamado é música, música bonita que leva as pessoas a Deus, por isso é tão importante que seja bem cantado".

"Claro, certas pessoas têm mais dificuldade de cantar do que outras, por isso, algumas vêm às aulas durante um ano. Meu dever é encontrar suas vozes e ajudá-las a cantar".

O imã Mehmet Tas, um dos primeiros alunos da escola, disse à BBC que já estava sentindo os benefícios.

"Estou muito mais confiante na minha capacidade de fazer os cinco chamados para as orações", ele disse.

Infelizmente, para alguns as aulas não resolvem.

"Algumas pessoas não melhoram, não importa quantas aulas você lhes ofereça", disse Cagrici.

"Algumas pessoas não melhoram, não importa quantas aulas você lhes ofereça", disse Cagrici.

"Então, conectamos suas mesquitas, por rádio, a uma mesquita central onde haja um imã que saiba cantar".