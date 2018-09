Isto é incrível. Há mais de 800 anos

CUZCO - Ao andar pelas ruínas incas de Machu Picchu ou pelos templos ancestrais de Cuzco é impossível não questionar: como essa civilização, que viveu entre os séculos 13 e 16, pode ter sido tão avançada? Como podem, sem domínio de ferramentas de ferro, ter talhado rochas de encaixe perfeito, em construções que resistiram ao menos a três terremotos? Como conseguiram desenvolver mais de 2 mil espécies de milho e de batatas? Exagero, misticismo, ETs? Valendo-se de perguntas há séculos sem resposta, o The History Channel lança, nesta terça-feira, às 22 horas, a segunda temporada da série Exploração, agora dedicada à civilização que construiu, em apenas 95 anos, um império de mais de 5 milhões de km², por Equador, Colômbia, Peru, Bolívia, Argentina e Chile.

De formato do THC e produção da Endemol argentina, a série continua a saga que começou no ano passado com os Maias e que termina no fim deste ano, com os astecas.

Na maior pinta de Indiana Jones dos Andes, o apresentador peruano Felipe Varela, especialista em culturas ancestrais, conduz o telespectador por mais de 3 mil Km de caminhos incas, viagem que durou dois meses, entre junho e julho passados, e percorreu mais de 30 povoados. Em quatro episódios semanais, de uma hora cada, Varela encontra especialistas - de xamãs andinos a arquitetos, geólogos e biólogos -, que lançam teorias, algumas comprovadas outras mera suposição, de que os incas tratavam-se, não de extraterrestres, mas de "terrestres extras" (expressão que os guias de viagem do Peru adoram, conforme esta repórter do Estado comprovou no último domingo).

"Trata-se da mais importante produção do The History para este semestre: um produto caro, que demandou um ano de trabalho", explica o diretor de Marketing do canal para a América Latina, Cesar Coletti, sem revelar valores.

Na aventura, Varela ganha bênção de guias espirituais e recria situações com ajuda dos moradores locais. No primeiro episódio, é possível supor quais as técnicas usadas nas megaconstruções, para cortar e transportar pedras de toneladas sem usar rodas. Também serão investigados os caminhos das civilizações pré-incas, além da importância do molusco Spondylu, ouro inca usado nas trocas comerciais.

Mensageiro. Chamado de Chaski, ou mensageiro, Varela foi recomendado pelo Departamento de Turismo do Peru para apoiar o projeto, mas acabou em frente às câmeras. Isso, não só pelo seu domínio sobre o tema, mas pela experiência como comunicador, útil para trocar tecnologias e experiências entre as comunidades andinas, trabalho que já lhe rendeu programa na TV peruana.

"A série será dublada, mas bem que eu poderia ter feito em português. Falo muito bem", diz Varela à reportagem em sotaque castelhano. Formado em Comunicação Social pela universidade carioca Gama Filho, Varela, hoje com 44 anos, conta que sua relação com o Brasil é antiga: foi em 1992, quando ainda era universitário, que participou da Eco 92, no Rio, marco dos primórdios da discussão sobre desenvolvimento e sustentabilidade.

"Fui ao primeiro encontro das comunidades indígenas da América, no Aterro do Flamengo, e quando voltei ao Peru, onde não havia esse papo, mergulhei na cultura de meus ancestrais e desenvolvi um trabalho com as comunidades", explica.

Apaixonado pelos caminhos incas, Varela discorda da propaganda da série, que promete "desvendar os mistérios incas". "Isso faz parte do marketing. O que mostramos são boas teorias, mas ainda não chegou o momento de nossos ancestrais revelarem seus conhecimentos. Quem sabe um dia seremos merecedores dessas descobertas?", diz, reforçando a aura mística da paisagem.