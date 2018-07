ITA terá centro para aproximar alunos do setor privado

Ele disse que a intenção é que o centro ajude a formar um profissional melhor. "Por um lado, a ideia é estimular os alunos a encontrar soluções para problemas reais e, de outro, dar às empresas acesso a esses alunos." Pacheco não disse quando o centro estará totalmente concluído, mas afirmou que, a partir de 2014, já começa a funcionar dentro da infraestrutura que o ITA já possui em São José dos Campos (SP).

O reitor também disse, sem especificar data, que o ITA vai dobrar o número de alunos por turma na graduação - hoje em 120 por ano. O objetivo, segundo ele, é "ampliar o impacto que o ITA pode trazer em benefício do País." As declarações de Pacheco foram dadas durante o lançamento do Projeto AeroBrasil 2013.

AeroBrasil 2013

O ITA apresentou nesta quarta-feira o Projeto AeroBrasil 2013, evento que será realizado no dia 27 de junho com o objetivo de apresentar soluções tecnológicas e tendências para o setor aeroportuário brasileiro. "A iniciativa é colocar toda a sociedade brasileira, direta ou indiretamente ligada com à área aeroportuária, para discutir esse setor", disse o diretor-geral do projeto, Marcelo Castro.

Ele afirmou que a data do evento foi "estrategicamente" selecionada. "Em agosto haverá o edital de concessão do Galeão (Aeroporto do Galeão, na zona norte do Rio) e Confins (Aeroporto de Confins, na região metropolitana de BH) e em setembro tem o leilão", lembrou.