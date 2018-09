Itajaí pede doações de colchões e cestas básicas A Prefeitura de Itajaí, em Santa Catarina, está solicitando novas doações de colchões, roupa de cama e cesta básica pronta, de acordo com a Defesa Civil. Segundo o tenente-coronel Nildo Teixeira, que coordena a chegada e distribuição de doações para Itajaí e outros nove municípios, estas são as necessidades atuais, no momento. No site www.desastre.sc.gov.br estão disponíveis as listas de alimentos de pronto consumo e produtos de higiene recomendados para doação.