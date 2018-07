Itália abre Universidade do Sorvete

Conhecido mundialmente, o sorvete italiano - ou gelato - virou tema de estudo teórico e prático.

Foi aberta em Bologna a primeira Universidade do Sorvete do mundo.

Nas aulas, os alunos aprendem as proporções ideais dos ingredientes, a química por trás da famosa cremosidade do produto e ainda colocam as mãos na massa para encontrarem suas próprias versões.

Segundo os fundadores da universidade, ela é procurada por até 6 mil pessoas por ano, interessadas principalmente em uma mudança de carreira nestes tempos de crise.