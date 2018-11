Itália busca acordo para reforma trabalhista em duas semanas

"Nós temos tempo limitado, o governo está pronto para conversar com vocês em conjunto ou separadamente, a partir da próxima semana", disse a ministra. "Quanto ao prazo, melhor duas do que três semanas."

Elsa está conversando com sindicatos de trabalhadores e com empregadores para introduzir maior flexibilidade no rígido sistema que oferece forte proteção a alguns trabalhadores, mas condena um número cada vez maior a empregos de pouca estabilidade e com benefícios mínimos.

(Por Alberto Sisto)