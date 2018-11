Itália declara estado de emergência no sítio de Pompéia O ministro da Cultura da Itália, Sandro Bondi, declarou estado de emergência no sítio arqueológico de Pompéia, alegando que os prédios da era romana estão em péssimo estado de conservação e o gerenciamento do local é mal feito. Em comunicado feito hoje, o ministro disse que o governo indicará uma comissão especial para adotar medidas de emergência para a segurança e gerenciamento do sítio.Na quinta-feira, o diário milanês Corriere Della Sera, o maior da Itália, denunciou a situação de decadência e abandono de Pompéia, numa reportagem que alerta para as partes do sítio que estão ruindo ou precisando de restauração urgente.Pompéia foi destruída por uma erupção do vulcão Vesúvio no ano 79 d.C. Milhares de pessoas que não escaparam a tempo foram soterradas na cidade por cinzas vulcânicas e torrentes de lava, que preservaram os corpos dos mortos na tragédia por 1,600 anos. Prédios, dentre eles um anfiteatro, um bordel e casas de famílias ricas também foram preservados. O sítio arqueológico foi descoberto no final do século XVIII.