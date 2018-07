Itália e Espanha definem seus Concorrentes A Itália escolheu o filme Baaria - La Porta del Vento, do cineasta Giuseppe Tornatore, para disputar a indicação ao Oscar de 2010 como melhor filme internacional. Orçada em 25 milhões, a produção tem no elenco a atriz Mônica Bellucci e arrancou aplausos na última edição do Festival de Cinema Internacional de Veneza realizado no início do mês. Já na Espanha, a aposta está no longa El Baile de Victoria, dirigido por Fernando Trueba e protagonizado por Ricardo Darín. Os concorrentes à 82ª edição da premiação serão anunciados em 2 de fevereiro. O Brasil indicou Salve Geral, do diretor Sérgio Rezende.