Itália encerra busca por corpos em parte submersa de navio

Um comunicado da defesa civil informou que as condições no casco tornam impossível o trabalho dos mergulhadores com segurança em seções submersas do navio de 290 metros de cumprimento.

Segundo as autoridades, a decisão foi formalizada depois que os familiares das 15 pessoas ainda desaparecidas foram notificados.

Dezessete corpos foram retirados do navio desde o acidente de 13 de janeiro com o Costa Concordia, que levava mais de 4.200 passageiros e tripulantes. O navio bateu numa rocha depois que o comandante mudou a rota, passando a 150 metros da costa da pequena ilha de Giglio.

As buscas vão prosseguir em outras partes da embarcação e nas águas no entorno, numa área de até 18 quilômetros quadrados ao redor do local do acidente, onde alguns objetos foram encontrados.

Técnicos planejam começar a bombear esta semana mais de 2.300 toneladas de diesel armazenados no navio, mas o mau tempo provocou o adiamento das operações, que devem levar de três semanas a um mês.

