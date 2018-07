Itália encontra outro corpo de mulher em navio, mortos vão a 13

"Mergulhadores encontraram outro corpo no deck 7, em uma área com cerca de 10 metros de profundidade", declarou um porta-voz da Autoridade de Proteção Civil.

Ele disse que o corpo foi encontrado por volta das 12h20 no horário de Brasília e que as operações de resgate estavam em andamento.

O navio, que transportava mais de 4.200 passageiros e membros da equipe, encalhou e afundou perto da ilha Giglio, na Toscana, enquanto o jantar era servido. No momento, ele permanece deitado de lado sobre uma saliência submarina, meio submergido e ameaçando escorregar para águas mais profundas.

Vinte pessoas ainda estão desaparecidas.

Procuradores afirmaram que Schettino conduziu o navio a 150 metros da ilha Giglio para realizar uma manobra conhecida como "saudação" -um cumprimento às pessoas da ilha. Ele admitiu ter chegado muito perto da costa, mas negou deter toda a responsabilidade, afirmando que outros fatores podem estar envolvidos.

Segundo transcrições publicadas pela imprensa italiana de seu interrogatório por procuradores, ele disse que imediatamente após atingir a pedra enviou dois funcionários para a sala de máquinas com o objetivo de checar o estado do navio.

Assim que percebeu a escala dos danos, ele telefonou para Roberto Ferrarini, diretor de operações da Costa Cruises.

"Eu disse a ele: me envolvi em uma confusão, houve contato com o fundo do mar. Estou dizendo a verdade, passamos sob Gigio e houve um impacto", disse Schettino.

"Não consigo me lembrar de quantas vezes liguei para ele na hora e nos quinze minutos seguintes. Em todo caso, estou certo de que informei Ferrarini sobre tudo em tempo real", disse, acrescentando que pediu à companhia para enviar rebocadores e helicópteros.

O presidente-executivo da Costa Cruises, Pier Luigi Foschi, afirmou que Schettino demorou para emitir o alerta SOS e ordens de evacuação, além de ter dado informações falsas para a companhia.