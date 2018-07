Itália prende 30 em operação contra Camorra

A polícia italiana prendeu 30 suspeitos de pertencerem ao crime organizado na região de Nápoles, no mais recente episódio do que o governo chamou de "guerra" contra a máfia napolitana, a Camorra. Entre os detidos estão três suspeitos e envolvimento no assassinato de seis africanos no começo de setembro. Depois de um ano de investigação, 500 policiais foram mobilizados na madrugada desta terça-feira, na operação para enfrentar a família Casalesi, que ficou conhecida graças a um filme italiano, Gomorra, indicado ao Oscar deste ano. A operação contou com a emissão de 107 mandados emitidos - inclusive para suspeitos que já se encontravam presos e agora permanecerão detidos. A polícia ainda apreendeu bens no valor de US$ 140 milhões. A repórter da BBC em Roma Emma Wallis disse que alguns juízes italianos acreditam que as prisões afetaram apenas 'peixes pequenos' da máfia e não atingiram o coração do crime organizado italiano. A operação ocorreu apenas um dia depois de o governo italiano ter enviado soldados para restaurar a ordem em uma situação que o ministro do Interior, Roberto Maroni, descreveu como "guerra civil". BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.