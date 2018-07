Itália resgata 5.200 migrantes e três mortos em barcos desde quinta-feira

Mares calmos produziram esta última onda de migrantes, que deixaram as margens do norte da África para a Itália em apenas três dias, disse um porta-voz da Marinha à Reuters. Navios comerciais e um navio maltês também ajudaram nos esforços de resgate.

O petroleiro Norient Star recuperou três corpos de um dos barcos de migrantes, disse o porta-voz, acrescentando não ter detalhes sobre a causa da morte ou a identidade das vítimas.

Três navios mercantes, incluindo o Norient Star, levaram a bordo um total de 700 migrantes, segundo um comunicado da Marinha, e estão levando as pessoas para os portos da Sicília.

O aumento nas chegadas de migrantes está esticando a capacidade da missão naval italiana - chamada Mare Nostrum ou "Nosso Mar" - para patrulhar as águas entre a África e a Itália por conta própria. Ele fez com que as autoridades locais na Sicília, onde a maioria dos migrantes são capturados, pedissem mais apoio europeu.

(Por Steve Scherer)