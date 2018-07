Italiana é despertada de coma profundo para se casar

Uma mulher de Pádua, no nordeste da Itália, que está submetida a um coma induzido por uma grave doença foi acordada por alguns minutos para poder se casar, informou nesta terça-feira, 9, a imprensa local. A italiana de 50 anos sofre de uma variante de hepatite que, nos últimos dias, tinha se agravado, o que obrigou os médicos a aconselhar o coma induzido. Antes de ser sedada, a mulher tinha pedido aos parentes e aos médicos para poder despertar e concretizar o sonho de se casar com seu companheiro da vida inteira, com quem tem um filho. Após receber a autorização dos médicos, o futuro marido iniciou os trâmites para permitir despertá-la durante alguns minutos. A imprensa afirma que o casamento civil ocorreu no domingo, 7, na unidade de tratamento intensiva do Hospital de Pádua na qual ela está ingressada. A cerimônia foi oficiada pelo secretário-geral da Prefeitura e teve como testemunhas os funcionários do hospital. A italiana, que continua em estado grave, foi novamente sedada após o casamento e voltou a cair em coma profundo.