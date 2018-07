Italiano desiste a 120 km da chegada, após cruzar Pacífico a remo

Um italiano que estava tentando cruzar sozinho o Oceano Pacífico em um barco a remo desistiu e teve que ser resgatado a apenas 120 km da chegada. Alex Bellini, de 30 anos, partiu do Peru em fevereiro e planejava atracar em Sydney, na Austrália, neste sábado. Mas ele foi obrigado a pedir ajuda quando estava a 65 milhas náuticas (cerca de 120 km) da terra firme, por causa de uma forte tempestade. Bellini teria sido a quinta pessoa na História a completar a viagem de 18 mil km. Mas, mesmo tendo chegado tão perto do feito, ele se disse feliz. 'Exaustão' Segundo a polícia australiana, Bellini pediu ajuda, alegando que estava "beirando a exaustão" depois de enfrentar as tempestades que atingiram a costa leste da Austrália. Um rebocador de navios neo-zelandês que estava na área o resgatou e o levou para o porto de Newcastle, onde foi recebido pela mulher, Francesca. Recém-casado, Bellini disse que a alegria de vê-la foi maior do que "a dor" de não ter conseguido cumprir seu objetivo. Durante a viagem, o navegador mantinha contato com uma equipe de apoio via um telefone por satélite, comia alimentos desidratados e bebia água da chuva ou água do mar tratada. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.