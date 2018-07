Italiano morre após atear fogo ao próprio corpo em protesto

Angelo di Carlo sofreu queimaduras em 85 por cento de seu corpo após o incidente em frente à Câmara Baixa do Parlamento -Câmara dos Deputados- no centro de Roma, na manhã do dia 11 de agosto, disse a mídia italiana.

Policiais em serviço nas proximidades apagaram as chamas utilizando extintores de incêndio, e o levaram a um hospital.

O viúvo estava enfrentando dificuldades econômicas, após perder seu emprego e de ter batalhado durante anos antes disso com empregos temporários, que ofereciam pouca proteção ou benefícios, de acordo com relatos da mídia.

Os italianos estão lidando com uma recessão econômica e um aumento no desemprego enquanto enfrentam impostos mais altos e cortes de gastos do Estado, introduzido pelo governo numa tentativa de tentar controlar a imensa dívida pública do país.

A morte de di Carlo é o último acontecimento em uma onda de suicídios de grande repercussão ligados a problemas financeiros que, nos últimos meses, realçaram o custo humano da crise econômica no país.

