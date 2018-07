Italianos não querem referendo sobre euro, diz pesquisa

O papel da Itália na zona do euro tem sido muito debatido desde as eleições do mês passado no país. O pleito teve resultados favoráveis para partidos que criticam as medidas de austeridade que, de acordo com esses grupos, são impostas principalmente pela Alemanha.

Entretanto, a pesquisa, realizada pelo instituto ISPO, mostrou que 74 por cento dos italianos querem continuar com o euro. Ao mesmo tempo, 69 por cento se disseram contra um referendo sobre o tema.

Eleitores de centro-esquerda foram os mais favoráveis ao euro. O sentimento antieuro é mais forte entre os simpatizantes da Liga do Norte, grupo aliado de Silvio Berlusconi.

(Reportagem por Gavin Jones)