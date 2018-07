Italianos protestam contra desemprego e fechamento de fábricas

"Estamos aqui para apoiar todos os trabalhadores que estão em atrito com suas empresas durante esta crise econômica", disse o manifestante Michele Giuliva, que se uniu ao protesto organizado pela central CGIL, de esquerda, a maior da Itália.

"O governo pensa apenas nos rendimentos dos títulos", disse.

Os italianos estão enfrentando uma prolongada desaceleração econômica, o desemprego chegou a seu nível mais elevado desde que os registros mensais começaram a ser feitos em 2004, e os sindicatos estão envolvidos em um número cada vez maior de disputas com empresas por causa de demissões e fechamento de fábricas.

As medidas de austeridade aprovadas por Monti para reduzir a dívida e tranquilizar o mercado de títulos públicos -- depois que ele assumiu o lugar do primeiro-ministro Silvio Berlusconi, no ano passado --, aumentaram ainda mais o descontentamento, já que a elevação de impostos e cortes de gastos públicos reduzem a renda das pessoas.

Trabalhadores de todos os setores industriais se reuniram na praça diante da Basílica de São João, um ponto tradicional de protestos da esquerda, portando balões vermelhos e faixas onde se liam slogans como "Vá embora, Monti".

A CGIL informou em seu website que está fazendo um chamado ao governo para que se concentre em medidas que encorajem os investimentos e aumentem a oferta de empregos, especialmente para jovens e mulheres.

A manifestação deste sábado é a última de uma onda de protestos contra o governo italiano e ocorre num momento em que greves e outras demonstrações crescem por todo o endividado sul da Europa, da Grécia à Espanha.

Um protesto contra medidas de austeridade também estava sendo realizado em Londres neste sábado, contra o corte de gastos públicos.

