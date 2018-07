Italianos se revoltam contra palavras em inglês

Uma pesquisa realizada pelo site de um dos mais influentes centros de estudo da língua italiana, o Instituto Dante Alighieri, apontou a palavra inglesa weekend como a que mais irrita os italianos. O instituto perguntou durante quatro meses quais as palavras em inglês que mais irritam os internautas - 70% deles italianos - ao serem usadas por italianos. Depois de "il weekend", que atraiu 11% dos votos, os leitores escolheram ok, que para os internautas seria informal e não profissional. "Quem poderia imaginar que os italianos protestariam contra 'il weekend'. Curto demais? Não, pouco italiano demais", afirma o comunicado divulgado no site do instituto Dante Alighieri. Os especialistas em italiano dizem que a expressão italiana fine settimana significa exatamente a mesma coisa e que, por isso, seria inútil, ainda que elegante, usar a palavra em inglês. Política e economia Várias das palavras criticadas pelos internautas italianos vêm da política e da economia. Briefing atraiu 5% dos votos, enquanto mission teve 4% e devolution, 3%. "Está claro que os italianos pedem mais respeito e mais proteção à sua língua", diz a nota do instituto. Entre a população, as opiniões parecem estar mais divididas. Alessandra, uma secretária entrevistada pelo jornal britânico The Daily Telegraph, afirmou acreditar que o uso do inglês faz parte da globalização. "Não acho que faça diferença se usamos palavras em inglês. Muitas vezes, é mais rápido, como usar il weekend, em vez de fine settimana", disse. Já a chefe de Alessandra, Maria, afirmou preferir falar inglês ou italiano, e não uma mistura de ambos. "As pessoas acham que é chique usar palavras em inglês, mas eu não gosto nada disso. É importante manter a língua limpa." A pesquisa da sociedade faz parte de uma campanha para garantir que o italiano continue a ser uma das principais línguas nos trabalhos da União Européia. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.