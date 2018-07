Italianos usam mapas do Google para procurar prostituição

O Google maps, serviço que oferece um detalhado serviço de mapas fotografados por satélite, está sendo utilizado por internautas italianos para compartilhar informações sobre a localização, a idade, a descrição física e os preços do serviço de prostitutas e travestis que circulam pelas ruas de grandes cidades italianas como Milão, Roma e Turim. Basta digitar a palavra "prostitute", "viados", ou "trans" (todas em italiano) na página do mapa da cidade onde se quer efetuar a busca para que apareçam dezenas de sinalizadores na tela. Selecionando um deles, abre-se uma janela de texto que, em geral, oferece informações mais detalhadas sobre os serviços prestados pelas prostitutas, algumas delas menores de 18 anos. Protegidos pelo apelido e pelo anonimato da internet, os clientes também fazem comentários sobre as prostitutas, que variam entre o tom qualificativo e o jocoso.